Marc Ciria i Roig : "Le risque est que le Barça devienne une société anonyme"

Les finances du Barça et ses innombrables leviers ont été le hit de l'été, permettant le recrutement de stars comme Robert Lewandowski ou Jules Koundé. Seulement, ces ventes de patrimoine interrogent. Pourraient-elles entraîner le Barça vers la faillite ? Ces ventes d'actifs sont-elles vraiment anodines ? Enfin, ce système viendrait-il remettre en cause la financiarisation actuelle du monde du football ? Marc Ciria i Roig, directeur général de Diagonal Inversiones et spécialiste des finances blaugrana, répond.

"À long terme, il faut que le Barça devienne un club viable en économisant ses coûts."

Le Barça avait, de la direction précédente, une dette de 1,2 milliard d'euros et un problème très grave de liquidités à court terme. La seule chose que pouvait faire le club la saison passée, c'était restructurer sa dette avec le prêt Goldman Sachs pour passer la dette de court à long terme et espérer que le budget soit respecté cet été. Ce ne fut pas le cas et le Barça, dans la vie courante, continue de perdre de l'argent. Il priorise d'être à nouveau compétitif. La direction pense que cela générera suffisamment de revenus pour payer la dette et les affaires courantes, ils ont donc signé plusieurs joueurs pour pouvoir envisager de gagner tous les titres. Comment ont-ils fait ? Aujourd'hui, avec une dette estimée à 1,4 milliard d'euros, le seul choix était de vendre une partie du patrimoine. Mais quel est le patrimoine intéressant, pour les investisseurs ? Les droits télévisions qui sont constants, toujours en hausse et sûrs. Pour le club, cela a permis de finir la saison passée dans le vert et de signer des joueurs. Les autres patrimoines de club qui intéressent les entrepreneurs sont le merchandising, ou les plateformes numériques (NFTs, tokens...). Donc le Barça a vendu 49% de Barça Studios à socios.com et Jaume Roures contre 200 millions, le club encaissant 767 millions d'euros.Non, le Barça est dans une situation économique grave. Dans ce que le club projette pour la saison prochaine, il y a 1,3 milliard d'euros de revenus… mais 900 millions d'euros de dépense. C'est la dépense la plus élevée de n'importe quelle institution sportive du monde, et elle est totalement impossible à assumer. Même avec 1,3 milliard de revenus, dont la majeure partie vient de cette vente d'actifs. En temps normal, le Barça est capable de générer entre 700 et 800 millions d'euros.