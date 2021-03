Marc-Antoine Fortuné : "J'essaye d'initier la bulle du football au milieu de l'art"

À 39 ans, Marc-Antoine Fortuné évolue maintenant à La Louvière. Si cette expérience au troisième échelon belge est peut-être la dernière, l'ancien attaquant de Nancy et West Bromwich a déjà entamé son après-carrière en investissant le milieu de l'art. Une reconversion inédite qui méritait bien quelques explications.

"Oui, tu peux découvrir l'art en allant au musée, mais il faut aussi être autodidacte et proposer ta propre vision des choses."

La finalité, c'est de mettre en lumière l'Afrique, et plus précisément les artistes africains. Il n'y a pas que des footeux en Afrique, il y a aussi des artistes talentueux. Malheureusement, il y a un énorme manque d'initiatives culturelles à ce niveau, et ça passe justement par l'utilisation de ces deux piliers que sont l'art et le foot. Ça fait déjà environ cinq ans que j'ai lancé le projet, même si je faisais déjà passer ce message à mes coéquipiers, et que j'essaye d'initier la bulle du football au milieu de l'art.À l'école, j'avais choisi l'option arts plastiques. Pas seulement parce que c'était un coefficient fort et que je ne savais pas quoi faire, mais car j'aimais vraiment m'exprimer via d'autres médiums que la parole ou les gestes. Mettre les choses sur du papier, ou faire des collages. J'ai toujours eu cette fibre artistique, et en arrivant à Birmingham, j'ai rencontré un grand collectionneur qui m'a loué sa maison. De fil en aiguille, il est devenu mon mentor. Au début, il me faisait des listes d'artistes, et moi je faisais mon, comme on dit. C'était quelqu'un de plutôt underground, et même s'il m'a parlé des institutions muséales ou des galeries, il m'a surtout fait comprendre qu'il ne fallait pas aller dans le même sens que tout le monde. Oui, tu peux découvrir l'art en allant au musée, mais il faut aussi être autodidacte et proposer ta propre vision des choses.Ça reste toujours intéressant de voir qu'on n'est pas seul, et qu'il y a des sportifs