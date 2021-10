Marathon de Paris: victoires d'Elisha Rotich et de Tigist Memuye

Le Kenyan Elisha Rotich passe la ligne d'arrivée en vainqueur du marathon de Paris, le 17 octobre 2021 ( AFP / Alain JOCARD )

Le Kenyan Elisha Rotich a remporté dimanche le marathon de Paris sous un grand soleil, en 2 heures 04 minutes et 21 secondes, tandis que chez les dames c'est l'Éthiopienne Tigist Memuye qui s'est adjugée la course, en l'absence des grands noms de la discipline.

Grâce à ce temps, Rotich, 31 ans, améliore le record de l'épreuve parisienne, détenu depuis 2014 par l'Éthiopien Kenenisa Bekele (2h 05 min 04 sec).

L'Éthiopien Hailemaryam Kiros et un autre Kenyan, Hillary Kipsambu, finissent deuxième et troisième, respectivement à 20 et 22 secondes du vainqueur.

Chez les dames, un trio d'Éthiopiennes est monté sur le podium, Tigist Memuye arrivant en tête en 2 heures 26 minutes et 11 secondes, devant Yenenesh Dinkesa (2h 26 min 14 sec) et Fantu Jimma (2h 26 min 21 sec).

Le meilleur Français, Yohan Durand, a bouclé la course à la 15e place en 2h 09 min 21 sec, remportant le titre de champion de France.

Trente mois après sa dernière édition en avril 2019, avec deux reports et une annulation en 2020, puis une date fixée à l'automne plutôt qu'au printemps en 2021, l'épreuve parisienne a permis à des dizaines de milliers d'amateurs de retrouver le bitume parisien, sous réserve de présenter un passe sanitaire et de porter un masque dans la zone de départ.

- Record personnel battu -

L'Éthiopienne Tigist Memuye gagne le Marathon de Paris le 17 octobre 2021. ( AFP / Alain JOCARD )

Partie des Champs-Élysées, l'épreuve longue de 42,195 km a conduit les coureurs vers l'est parisien par Opéra et la Bastille jusqu'au bois de Vincennes, avant le retour vers l'ouest par les quais de Seine jusqu'au bois de Boulogne et à l'arrivée porte Dauphine.

En l'absence des tenants du titre, les Éthiopiens Abrha Milaw et Gelete Burka, les Kényans Nicolas Kirwa et Joel Kimurer, rapides à Milan en mai (2h05:01 et 2h05.19), chez les messieurs, et l'Ethiopienne Sifan Milaku et la Kényane Antonina Kwambai, chez les dames, faisaient figure de favoris.

Chez les hommes, la course s'est jouée entre Kenyans, avec Hillary Kipkoech, Pius Kirop Maiyo et Cornelius Kangogo en animateurs au départ, jusqu'au 35e km où leur compatriote Kipsambu a accéléré, entraînant dans son sillage Rotich.

Le trentenaire, dont le seul résultat cette année était une 10e place au marathon de Milan en mai, s'est arraché dans le final pour gagner deux minutes sur son temps milanais (2h 06 min 44 sec).

Le Kenyan Elisha Rotich et l'Ethiopienne Tigist Memuye au marathon de Paris le 17 octobre 2021 ( AFP / Alain JOCARD )

Il améliore également son record personnel, qui jusqu'à présent était de 2h 05 min 18 sec, réussi à Amsterdam en octobre 2019.

Dans la course dames, c'est la Keyane Sharon Kemboi, 37 ans, qui a mené les débats quasiment de bout en bout, partant en tête dès le départ. Médaillée de bronze du marathon des Mondiaux-2011, titrée à Boston en 2012, la vétérane a ensuite complètement craqué au 35e km, où l'armada éthiopienne a repris les commandes.

Tigist Memuye, 31 ans, n'a en revanche pas fait mieux qu'au marathon de Genève en mai dernier, qu'elle avait terminé à la deuxième place dans un temps de 2h 24 min 23 sec, son record personnel.

La meilleure Française, Alice Mendes, termine à la 11e place, en 2h42 min 23 sec.

lrb/fbx