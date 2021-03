" Maradona n'est pas mort, ils l'ont tué "

Plusieurs milliers de personnes se sont réunies ce mercredi à Buenos Aires et dans plusieurs villes d'Argentine pour réclamer " Justice pour Diego ". L'appel à la manifestation, lancé par des fans, avait été relayé par les filles de Maradona, convaincues que la mort de leur père aurait pu être évitée. L'équipe médicale et l'entourage sont pointés du doigt. Nous étions aux côtés de l'incontrôlable " peuple maradonien ".

Négligence dans le traitement

Condamnation sociale

Il y a quelques jours, Dalma Maradona avait demandé à tout le monde de se réunir. Ce mercredi à Buenos Aires, un peu plus de trois mois après le décès de son père, la fille aînée de Diego, 33 ans, a une nouvelle fois constaté, aux côtés de sa sœur Giannina et sa mère Claudia Villafañe, à quel point l'amour passionnel des Argentins pour son père, même mort, était resté intact. Et surtout ingérable.L'appel à la manifestation avait été lancé la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Il a donné lieu à des mobilisations massives à l'obélisque au cœur de la capitale, mais aussi à Rosario, Mar del Plata ou encore à Mendoza au pied de la Cordillère des Andes. À l'origine, plusieurs collectifs de fans dudont le " peuple maradonien" composé en partie d'anciens fidèles de l'Église maradonienne. La date n'avait pas été choisie au hasard. Le 10 mars, date raccourcie à " 10-M " en Argentine. 10-M comme 10-Maradona. Objectif : réclamerderrière ce slogan :, ce sont notamment les sept personnes visées par l'enquête du parquet de San Isidro censée déterminer si la disparition de l'idole aurait pu être évitée. Toutes étaient chargées du suivi médical du champion du monde 1986 décédé le 23 novembre dernier d'un œdème pulmonaire aigu et d'une insuffisance cardiaque chronique. La justice cherche à savoir s'il y a eu négligence dans le traitement du numéro 10. Une commission médicale réunie depuis ce lundi devrait le déterminer d'ici deux ou trois semaines.Depuis le début de l'investigation, c'est le docteur Leopoldo Luque qui attire le plus l'attention des enquêteurs et des médias. Le neurochirurgien - qui a opéré l'ancien joueur du cerveau deux semaines avant sa mort Lire la suite de l'article sur SoFoot.com