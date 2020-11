So Foot • 26/11/2020 à 09:00

Maradona, l'OM, Hidalgo et la villa de Cassis

C'est l'histoire d'un transfert qui a fait fantasmer toute une génération. Maradona à l'OM ! Une légende urbaine ? Une rumeur en bois ? Même pas. À l'été 1989, l'Argentin aurait bien pu quitter Naples pour Marseille. Diego se voyait même déjà vivre du côté de Cassis.

" C'est ce qu'on découvre avec joie/stupeur dans la rubrique transfert de, à l'aube de la saison 1989/1990 avec ce fameux point d'interrogation qui fait rêver, des comptoirs aux cours de récré. La nouvelle fait rapidement le tour des médias, qui se prennent à rêver d'une attaque Waddle-Papin-Francescoli-Maradona, tu m'étonnes. L'OM dément un peu au début, puis plus du tout au bout de quelques jours. "", confiera même Tapie, avec l'arrogance qu'on lui connaît. Michel Hidalgo, alors directeur sportif du club, a été aperçu du côté de Naples, et pas seulement pour se faire une calzone. C'est lui qui, un matin du printemps 1989, aurait proposé l'idée de génie à un Tapie en pleine conquête. C'est en tout cas ce qu'il confirme aujourd'hui. "Joint au téléphone, Bernard Tapie n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet avec la discrétion qu'on lui connaît : "" et il raccroche. Heureusement, il y a ce bon vieil Hidalgo. ""Je suis désolé, Monsieur Hidalgo, je suis à vous tout de suite."