Maradona, Di Stéfano, Messi : le génie argentin

On n'arrêtait pas de comparer Diego à Lionel. En Argentine, grand pays de ballon, on comparait aussi, en plus, Diego à Alfredo Di Stéfano : qui était le plus grand ? Réponse : c'est le football argentin qui est le plus grand. Grâce à ses trois étoiles...

La planète foot est faite de trinités qui définissent leurs pays. Les Pays-Bas, c'est la grâce résumée à Cruyff, Van Basten et Bergkamp. L'Allemagne, c'est l'efficacité organisationnelle déclinée à travers Beckenbauer, Netzer, Müller (Gerd), soit un 5, un 10, un 9 et boum ! Le Brésil aligne Pelé, Garrincha et Ronaldo, soit la liberté hédoniste d'un foot qui a mis du temps à intégrer ses Noirs et qui est joué comme une fête. L'Argentine, c'est tout simplement le génie. Di Stéfano, Maradona et Messi. Soit le Père, le Fils et le simple d'Esprit. Dans un pays de foot qui sacralise les grands numéros 9 (de Kempès à Agüero en passant par Batistuta), Alfredo, Diego et Lionel s'affichent eux aussi comme des grands buteurs, mais d'un type différent. Pour rappel, Di Stéfano, c'est 513 buts en clubs et sélection, Maradona 350, et Messi, plus de 720, série en cours... Malgré leurs statistiques impressionnantes de véritables machines à marquer, ils n'affichent pas le profil de renards de surface, en finisseurs carnassiers isolés face au but. Nos trois cracks évoluent dans un registre plus large, comme en retrait, avec une dimension d'organisateur évidente pour les deux aînés tout au long de leur carrière, mais plus restreinte pour Léo, après l'effacement progressif de Xavi puis d'Iniesta.Di Stéfano, Maradona et Messi sur le tard incarnent le concept très italien d', (homme équipe), ou plutôt joueur-équipe. C'est par cette définition qu'on avait caractérisé le registre protéiforme de Di Stéfano, un vrai buteur, certes, mais qui avait fait exploser les frontières du territoire de l'avant-centre. Capable de tout régenter, en décrochant souvent très bas pour défendre et organiser le jeu, il était selon le journaliste et sélectionneur français Gabriel Hanot. Diego Maradona s'inscrit en droite ligne comme le successeur de la. Au top de sa forme, notamment au Mundial 1986, leévolue dans tous les registres : attaquant, buteur, finisseur, meneur de jeu en vrai 10, mais aussi relayeur et récupérateur, sans oublier de défendre dans ses propres 16 mètres ! Comme Alfred, il est le régisseur en chef dans la salle des machines Lire la suite de l'article sur SoFoot.com