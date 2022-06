information fournie par So Foot • 02/06/2022 à 06:00

Manu Koné : " Je connais toutes les lignes de RER par cœur "

Après une grosse saison avec le Borussia Mönchengladbach, Manu Koné s'est vu offrir sa première convocation avec l'équipe de France Espoirs, qui affrontera la Serbie ce mercredi. L'infatigable milieu formé à Toulouse récolte les fruits d'une ascension irrésistible depuis plusieurs années. De passage à Villeneuve-la-Garenne dans le cadre d'un tournoi de jeunes qu'il organisait, la MK Cup, le joueur de 21 ans est revenu sur son parcours jusque-là brillant. Mais qui a bien failli s'arrêter prématurément.

"Quand j'étais dans mon fauteuil roulant, j'étais hyper déçu. Je devais rester dans ma chambre à faire mes devoirs, pendant que tous mes copains s'entraînaient et progressaient. Mais ça a créé un esprit de revanche."

Carrément ! C'est même dans ce gymnase qu'on venait se défier, entre jeunes du quartier. C'est là qu'on a appris le football. Je devais être en CP ou CE1 quand j'ai commencé à taper dans la balle. À l'époque, je voulais jouer attaquant, comme tout le monde.Dès que j'ai un peu de temps, je reviens ici, voir mes amis, mater des matchs de futsal... Tout le monde me connaît, je connais tout le monde, on a tous grandi ensemble. C'est la famille ! Avec cette MK Cup, je veux rendre la ville fière, montrer que je n'ai pas oublié d'où je viens et faire profiter les petits.