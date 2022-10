Mané, une autre fois peut-être ?

Sadio Mané s'est classé à la 2e place du Ballon d'or, remporté par l'attaquant français Karim Benzema. Transféré de Liverpool au Bayern Munich l'été dernier, l'attaquant sénégalais (30 ans) a encore toutes les raisons de croire qu'il pourra, un jour, inscrire son nom au palmarès.

Objectif : gagner la Ligue des champions avec le Bayern Munich

L'exemple de Karim Benzema, qui va décorer sa cheminée d'un premier Ballon d'or logiquement obtenu à presque 35 ans, doit forcément trotter dans un coin de la tête de Sadio Mané. Le nouvel attaquant du Bayern Munich, qui a encore quelques belles années devant lui, s'était rapproché du podium en 2019, en terminant à la quatrième place. En 2022, le Sénégalais, qui pourra tout de même se consoler avec le titre de meilleur joueur africain et le Onze d'or (ainsi que le Trophée Sócrates) , a été un des acteurs majeurs du panorama international : il a gagné la Cup et la Coupe de la Ligue avec Liverpool, et a très largement contribué à la conquête de la première Coupe d'Afrique des nations du Sénégal au mois de février dernier au Cameroun, puis à se qualification pour la Coupe du monde, les deux fois fois aux dépens de l'Égypte de son pote Mohamed Salah. On se rappellera aussi qu'il a marqué 35 buts et délivré quelques passes décisives, avec une influence jamais démentie dans le jeu deset des Lions de la Téranga.Mais Sadio Mané n'a gagné ni la Ligue des champions, abandonnée au Real Madrid d'un certain Benzema Karim (0-1), ni la Premier League, alors que l'attaquant des Bleus a remporté la Liga. Le Sénégalais a d'ailleurs déclaré le 5 octobre dernier que l'ex-Lyonnais. Il n'est pas le seul à le penser, mais Mané, qui aligne les saisons de haut niveau, a encore le droit de viser cette récompense longtemps accaparée par le duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo. En 2023, par exemple ? Le délai est tenable, mais le Casamançais en connaît les conditions : gagner la Ligue des champions avec le Bayern Munich, rafler la Bundesliga serait un plus, être en Bavière un personnage central comme il le fut dans le Merseyside, et accessoirement faire une bonne Coupe du monde, puisque personne ne demande au Sénégal de succéder à l'équipe de France au palmarès.(la Ligue des nations, NDLR),