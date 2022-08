Mandanda, Neymar, Mbappé : Les notes de la 2e journée de Ligue 1

Un Lorient-Lyon fantôme, des cartons pour le PSG et Clermont, un choc sans vainqueur entre Monaco et Rennes : il s'est passé bien des choses ce week-end lors de la deuxième journée de notre chère et tendre Ligue 1. On fait le tour, on fait le tri.

Pour du foot, c'est mort. Mais on est en plein été, alors elle peut faire l'affaire pour une triplette. Un boulodrome de 18 000 places. Pétanque Club de Lorient.Un point pris contre un prétendant à l'Europe et un coup de pression à l'encontre de son président sur le mercato . Dites aux Canaris qu'il vaut plus cher que Cavani.Pas de nomination pour le Ballon d'or ? Doublé. Ça, c'est du pied de Ney.Une cage, des envolées, des plongeons et un Superman Punch compactés dans un show de 45 minutes :n'est pas gardien, mais catcheur. Rendez-vous à Wrestlemania dans sept mois.Abandonner une action parce qu'on ne reçoit pas un ballon ? Une attitude digne de la cour de récré. C'est là qu'on se dit que son surnom de Razmoket est bien trouvé.Une pelouse de district, une cage pour les supporters visiteurs et un bon vieux 0-0. La saison s'annonce corsée...Buteur redouté pendant une grosse quinzaine d'années, Titi s'est reconverti dans le tacle, les deux pieds décollés. Personne ne sera épargné.

? Il fait apparemment très chaud sur Monaco !