Mancini : L'Angleterre lui a tant appris

Le sélectionneur de l'Italie connait parfaitement l'Angleterre, qu'il retrouve ce dimanche en finale de l'Euro, lui qui a terminé sa carrière de joueur à Leicester avant d'apporter les premiers trophées sous l'ère émirati à Manchester City.

Un amour inconditionnel du football anglais

À 36 ans et après 19 ans de carrière au pays, Roberto Mancini prend une drôle de décision. Nommé second adjoint de Sven-Göran Eriksson sur le banc de la Lazio, dans l'optique de devenir entraîneur numéro 1 dans quelques années, le natif de Jesi prend un virage à 360 degrés et rechausse les crampons à Leicester en janvier 2001. Un choix surprenant à l'époque, surtout que l'ancien joueur de la Lazio et de la Samp ne disputera que cinq petites rencontres avec les, incapable de tenir un match entier, les guiboles flageolantes.Si son passage est loin d'être une réussite sur le plan sportif, l'opération de communication a fonctionné à merveille, surtout auprès de son ancien coach.admettait Peter Taylor à l'époque.Un rôle qui ne dure qu'un petit mois puisque son aventure prend fin le 14 février, alors que le poste d'entraîneur principal l'attend à la Fiorentina. Malgré la courte aventure de l'autre côté de la Manche, Roberto Mancini réussit sa mission : acquérir une nouvelle expérience et tomber amoureux du jeu anglais. Ce coup de foudre lui permettra de revenir dans le Royaume, en devenant l'entraîneur de Manchester City le 19 décembre 2009. Depuis son dernier passage, Roberto Mancini est devenu une machine à remporter des trophées, en glanant notamment une Coupe d'Italie avec la Lazio et troisavec l'Inter, avant d'être viré quelques semaines après le dernier titre en 2008 à cause des mauvaises prestations en Ligue des Champions.En débarquant sur le banc de City, l'ancien international italien bénéficie des conditions optimales pour permettre aux, passés sous pavillon émirati depuis 2008, de retrouver le devant de la scène : il réussit à bâtir une armada impressionnante en recrutant les stars à coups de dizaines de millions de livres sterling (Sergio Agüero, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com