Manchester United vient à bout de Liverpool grâce à Bruno Fernandes

Dans un match rythmé et plaisant comptant pour le quatrième tour de la FA Cup, Manchester United a battu Liverpool grâce à un doublé de Marcus Rashford et un but décisif de Bruno Fernandes sur coup franc. Les Red se sont bien battus lors de cette opposition à rebondissements, mais les deux réalisations de Salah n'ont pas suffi pour éviter l'élimination.

Manchester United 3-2 Liverpool

Salah présent et buteur, Greenwood perso mais égalisateur

Depuis de nombreux mois, il est le gars providentiel de sa. Depuis qu'il est arrivé, Manchester United se porte mieux. Avec lui, lesrêvent de nouveau à des jours qui chantent. Et pour entrer complètement dans le cœur des supporters, il ne lui manquait plus que ça : un but aussi important que décisif face au rival de Liverpool. Alors, Bruno Fernandes l'a fait : remplaçant, le Portugais a suppléé le décevant Donny Van de Beek à la 66minute pour faire gagner son MU lors du quatrième tour de la FA Cup. Comment ? En glissant malicieusement un coup franc direct dans les filets à 2-2, alors que l'opposition serrée et enthousiasmante ne savait vers quel camp se tourner. Rien à dire, ce joueur est une perle.Difficile de prévoir ce qu'il va se passer, avant le coup d'envoi. Manchester en forme, Liverpool miné par quelques doutes, des compositions remaniées par rapport à d'habitude : que peut réserver cette affiche ? United répond vite par l'offensive, le soliste Greenwood se procurant la première occasion de la partie en zappant Van de Beek en bien meilleure position. Alisson s'interpose, et évite ainsi l'ouverture du score. Ouverture du score finalement inventée par l'inévitable Salah, dont le piqué au-dessus Henderson vient achever