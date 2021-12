Manchester United vient à bout d'Arsenal dans un match haletant

Quatre jours après avoir tenu en échec Chelsea, Manchester United a de nouveau fait mal à un club de Londres en prenant le dessus sur Arsenal (3-2), grâce à ses Portugais Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo (doublé) et malgré une ouverture du score gag concédée. Une victoire qui permet aux Red Devils de remonter au septième rang de Premier League, à deux points et deux places de son adversaire du soir. La machine est relancée.

Manchester United 3-2 Arsenal

Fred dans tous les coups

Depuis le début de saison, les Théâtre des Rêves était devenu le lieu des cauchemars pour Manchester United, avec en point d'orgue la gifle reçue par Liverpool. Et si finalement, le problème principal était Ole Gunnar Solskjær ? Depuis son départ, Manchester United a validé sa première place dans son groupe de Ligue des champions, écœuré Chelsea, leader de Premier League, et donc battu Arsenal (3-2) ce jeudi soir en clôture de la 14journée, dans un choc qui a certes perdu de l'éclat depuis plusieurs années et où deux joueurs se sont mis en évidence : Fred et Cristiano Ronaldo.Pour la (véritable) dernière de Michael Carrick sur le banc de MU, ses joueurs ont décidé de le faire passer par toutes les émotions, notamment Fred. Coupable d'avoir écrasé la cheville de David de Gea sur un corner d'Arsenal, le Brésilien fait tomber de douleur son gardien, toujours