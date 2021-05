Manchester United veut la petite cerise sur le petit gâteau

Laissée sur le carreau lors de l'Eurovision, sans le moindre point à l'arrivée, l'Angleterre a devant elle deux finales européennes pour se rappeler au bon souvenir du continent. Trois jours avant l'explication entre Manchester City et Chelsea en Ligue des champions, Manchester United défie Villarreal, ce soir, pour la finale de Ligue Europa. Favori désigné, le vice-champion national doit enfin concrétiser les progrès réalisés sous Ole Gunnar Solskjær. Histoire de rappeler, contrairement à la tendance des récentes années, que le Nord du Royaume n'est pas qu'un jardin sur lequel règnent Liverpool et Manchester City.

VillarrealManchester United le 25/05/2021 à 21h Diffusion sur

Le Gda?sk Stadium n'est pas vraiment le Camp Nou. Et la Ligue Europa n'est pas vraiment la Ligue des champions. Mais Ole Gunnar Solskjær reste Ole Gunnar Solskjær. Vingt-deux ans jour pour jour après l'incroyable finale arrachée au nez et à la barbe du Bayern, le Norvégien a troqué son maillot flanqué du 20 pour l'habit d'entraîneur numéro 1. Se présente l'occasion de mettre fin à quatre années sans trophée pour Manchester United, quatre années dans l'ombre de ses voisins Liverpool et City. L'occasion également, à un niveau plus personnel, d'écrire une autre page de son histoire dans le nord de l'Angleterre, en remportant son premier titre sur le banc des