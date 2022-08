Manchester United se refait une santé contre Liverpool

Au terme d'un match plein, Manchester United a enlevé le Derby of England ainsi que sa première victoire de la saison face à Liverpool (2-1). Une bouffée d'air frais pour les Red Devils, désormais quatorzièmes du championnat malgré la présence sur le banc de Cristiano Ronaldo pendant 85 minutes. Le tout en renvoyant les Reds à leurs doutes, eux qui courent toujours après un succès en Premier League et qui pointent désormais au seizième rang.

Manchester United 2-1 Liverpool

MU porté par Jadon Sang-froid...

Ce 211avait tout pour sortir du traditionnel rendez-vous entre les deux plus grands rivaux d'Angleterre. Deux équipes qui courent après leur premier succès cette saison, une manifestation des supporters locaux avant le coup d'envoi et une situation toujours aussi compliquée pour Cristiano Ronaldo. L'histoire ne dira pas si lesse sont imprégnés de l'énergie de leurs supporters, mais la prestation complète de Manchester United, agrémentée d'une victoire de prestige contre Liverpool (2-1) va calmer l'incendie qui s'était déclaré ces dernières semaines , tandis qu'un autre couve chez les résidents d'Anfield.Le pressing instauré par les deux camps dès le coup d'envoi donne une idée de l'intensité qui va rythmer la rencontre, même si Manchester prend rapidement le dessus. Servi par un Bruno Fernandes ultra-déterminé, Anthony Elanga décoche une première flèche qui vient s'écraser sur le montant gauche d'Alisson Becker (10). Lessont petit à petit asphyxiés et craquent au quart d'heure de jeu. À la réception d'un centre en retrait d'Elanga, Jadon Sancho envoie valser les critiques de Paul Merson en mystifiant James Milner et Alisson d'une feinte de frappe avant de pousser le cuir au fond des filets, devenant par la même… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com