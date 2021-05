Manchester United perd et sacre Manchester City

Jamais vraiment dans le coup, ce mardi face à Leicester, un Manchester United très remanié s'est incliné sur sa pelouse face aux Foxes (1-2). Et a officialisé, par la même occasion, le sacre de Manchester City.

Manchester United 1-2 Leicester

Van Basten 3.0

À Manchester plus que n'importe où, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Battu sur sa pelouse par Leicester, United (ou plutôt ses remplaçants) a mis fin à sa série de 14 matches sans défaites (1-2). Conséquence ? Rien de grave pour les Mancuniens, bien accrochés à la deuxième place de Premier League. Mais leur défaite a quand même un goût bien amer, puisqu'elle officialise le titre de champion des voisins. De son côté, Leicester arrache de précieux points pour solidifier sa quatrième place en vue de la C1.Au cœur d'un enchaînement de 3 matches en 6 jours, Ole Gunnar Solksjaer n'avait pas trop le choix face à Leicester. Le Norvégien a donc aligné une équipe bis avec un seul rescapé de l'équipe habituelle : Greenwood. Logiquement, ça s'est vu sur la pelouse, où les Red Devils ont pris le bouillon d'entrée sous une pluie battante, face à desvenus là pour sécuriser leur quatrième place. Et la bande à Vardy avait décidé de le faire avec la manière. Luke Thomas, en l'occurence, auteur d'un petit bijou pour son premier but en Premier League. A la tombée d'un centre de Tielemans, l'arrière gauche de 21 balais a décoché une volée foudroyante dans la lucarne opposée, façon Marco Van Basten. Un éclair qui a réveillé United, jusqu'ici à la rue. Greenwood a assumé son statut dans ce onze de remplaçants, bien décalé par Amad Diallo (dont c'était la première en Premier League). Un contrôle, un crochet, et une frappe croisée au sol plus tard, l'homme en Lire la suite de l'article sur SoFoot.com