Manchester United, nouveau désastre après l'élimination en C1

Au fond du trou ces dernières saisons et éliminé de Ligue des Champions après sa défaite contre Leipzig, Manchester United creuse encore. Effectif moyen, joueurs pas au niveau, choix tactiques peu inspirés, organisation bordélique : mais qui ou quoi pourra sortir les Red Devils de cet interminable chantier, qui semble ne jamais vraiment avancer ?

#GoldenBoy | #Raiola: "#Pogba-Manchester United: è finita" Domani su #Tuttosport in edicola l'intervista esclusiva al super agente ? https://t.co/IFnThwXFrH -- Tuttosport (@tuttosport) December 7, 2020

Des gamins dans un club historique

Finalement, il est possible que Mino Raiola ait publiquement balancé ses mots dans l'optique de redonner du bonheur à Paul Pogba plutôt que pour faire plaisir à son banquier. Car si le Français est "" et a besoin de "" selon son agent (qui s'est lâché, dans les colonnes de), il suffit de jeter un œil sur ce qu'est devenu son club actuel pour comprendre qu'un véritable mal-être est tout à fait possible au cœur de cette institution bordélique à souhait.Après des saisons de galère, lesviennent en effet de continuer à creuser le trou dans lequel ils sont embourbés en se faisant jeter de la Ligue des Champions suite à une nouvelle défaite à Leipzig lors de la dernière journée de poule. Il y a encore une semaine et demie, les Anglais comptaient pourtant trois points d'avance sur les Allemands avec une différence particulière largement favorable (victoire 5-0 à Old Trafford, lors de la première manche) et autant sur le Paris Saint-Germain (avec, là aussi, une dif' particulière avantageuse grâce à un succès 2-1 au Parc des Princes). Et puis, tout s'est écroulé.Comme d'habitude, Manchester