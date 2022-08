Manchester United : les précieuses ridicules

Humilié par Brentford une semaine plus tôt, Manchester United a lancé un nombre copieux de lignes dans les eaux profondes du mercato estival, pour ferrer à prix d'or Casemiro, qui n'était préalablement pas au programme du projet de jeu d'Erik ten Hag. Une notion devenue de toute façon artificielle, dans un club qui réjouit aujourd'hui davantage pour ses extravagances économiques que par ses exploits sur le pré.

Manchester United Liverpool 22/08/2022 à 21:00 Premier League Diffusion sur

Le théâtre des illusions

Il faut croire que l'histoire n'est décidément plus la même. Depuis le début des années 1990, Manchester United était le seigneur incontesté de la Premier League. Le club le plus titré du pays. Celui qui n'a pas peur de porter crânement la couronne, pour dominer arrogamment ses sujets perchés sur son trône. Jusqu'à ce que le lord ne se prenne les pieds dans sa traîne, pour dégringoler sur une terre que ses nobles petons n'auraient jamais pensé fouler. La déchéance est longue, monumentale et parfois même comiquement pitoyable. Comme si le roi United s'était mué en grotesque bouffon, dont la seule qualité est de faire ricaner son monde par l'ampleur et la bêtise de ses extravagances.Ridiculisés par Brentford une semaine plus tôt (défaite 4-0), les Mancuniens ont versé dans leurs sempiternels travers après le match. Plutôt que d'évoquer la nécessité de retrouver une ligne sportive cohérente - en adéquation avec un projet de jeu choisi et défini -, la direction du club a préféré ressortir ses biftons, en quête d'un énième miracle illusoire sur le mercato. Après avoir tenté sans succès de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com