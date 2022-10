information fournie par So Foot • 19/10/2022 à 23:08

Manchester United impose sa loi à Tottenham

Manchester United 2-0 Tottenham

La muraille Hugo Lloris a fini par céder.Largement dominateur, Manchester United s'est longtemps heurté à un grand Hugo Lloris, attendant la seconde période pour faire chuter Tottenham (2-0). Dès les premiers instants, le portier des Bleus montre qu'il est bien chaud en détournant la frappe de Fred sous la barre (7), avant de voir l'enroulé d'Antony toucher l'extérieur de son poteau (10). Lesdominent les débats et le Niçois doit encore s'interposer aux devants de Rashford (21), sur un coup-franc puissant de Fernandes (23) ou encore pour détourner une volée de Shaw (24). Mécontent de voir son dernier rempart autant sollicité, Antonio Conte pique sa crise sur la touche, mais il faut attendre les derniers instants de ce premier acte pour voir lescadrer enfin, via Kane en angle fermé (45).Après avoir tenté leur chance à dix-neuf reprises en 45 minutes, les Mancuniens font mouche sur la première après la reprise : Fred voit son intérieur dévié au fond par Davies. Le numéro de Rashford n'émeut pas la muraille Lloris, toujours solide malgré tout (49), mais qui doit céder à nouveau face à Fernandes, qui décroche la lucarne. Une dernière horizontale de leur gardien devant Rashford (74), et les Londoniens rendent les armes, laissant leurs hôtes revenir à portée de tir du Top 4 de Premier League.Les diables (rouges) ne font pas dans le détail.