Manchester United - FC Barcelone, 1991 : le jour où Sir Alex s'est payé Cruyff

Pour le retour des clubs anglais en Coupes d'Europe après cinq années de bannissement, Manchester United avait frappé un grand coup en remportant la "Coupe des coupes" face au Barça, pourtant grand favori. En triomphant de l'illustre Johan Cruyff, un certain Alex Ferguson avait inauguré le nouvel âge d'or des Red Devils...



Manchester United - FC Barcelone (2-1) - Finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe - 15 mai 1991

Buteurs : Hughes (67e et 74e), Koeman (79e).

Météo british, public anglais, âme mancunienne !

Au matin du mercredi 15 mai 1991, il ne fait aucun doute que le grand Barça de Johan Cruyff remportera le soir même la finale européenne de la Coupe des vainqueurs de coupe contre Manchester United. D'abord, le match se disputera aux Pays-Bas, au stade du Kuip du Feyenoord Rotterdam, club où Johan 1avait fini sa carrière en 1984. Trois mois après avoir surmonté une opération au cœur qui a failli l'emporter, le coach des, revenu en pleine forme, a lâché la clope, et son équipe cingle vers son premier titre en Liga depuis 1985. Cruyff a en outre déjà gagné cette C2 en 1987 avec l'Ajax et en 1989 avec le Barça... En face, Manchester, largué en championnat, fait aussi pâle figure que son entraîneur contesté, Alex Ferguson, qui avait failli gicler l'an passé, après quatre ans d'insuccès. En janvier 1990, un but de Mark Robins donnant à MU une victoire au troisième tour de la Cup lui a sauvé la mise, et la victoire finale contre Crystal Palace s'était jouée en replay (3-3 puis 1-0). On n'imagine mal lestriompher à Rotterdam. Sauf que...Alex Ferguson a lui aussi gagné la C2 avec Aberdeen contre le Real Madrid en 1983 (2-1). Et ses joueurs sont particulièrement remontés :racontera le latéral gauche Clayton Blackmore.