Manchester United en dépression

Certes, Erik ten Hag vient tout juste d'arriver, et il faudra nécessairement du temps au technicien néerlandais. Mais le visage présenté par Manchester United ce samedi a de quoi sérieusement inquiéter. En déplacement à Brentford (4-0), le club le plus titré du pays s'est ridiculisé. Au-delà de grossières erreurs individuelles, Harry Maguire et sa bande, atones, ont brillé par un manque criant de personnalité. Le pronostic vital n'est pas encore engagé, mais garder un défibrillateur à portée de mains semble une nécessité.

Les Misérables

La journée de samedi s'annonçait galère en Angleterre. Principale raison : une grève massive des compagnies de chemins de fer qui a largement perturbé les liaisons ferroviaires, et donc les trajets des supporters. Ceux de Manchester United n'avaient assurément pas besoin de ça après avoir assisté à la débâcle de leurs protégés sur la pelouse de Brentford. Un cinglant 4-0 , encaissé contre une équipe qui évoluait encore en Championship il y a quinze mois. Summum de l'humiliation : le club aux vingt titres de champion d'Angleterre a passé la nuit au fin fond de la zone rouge. On n'ose imaginer ce que Sir Alex Ferguson a pu en penser.Il y a un mois à peine, United collait un 4-0 à Liverpool en Thaïlande, laissant augurer d'un retour en force. Un espoir qui semble s'être déjà évaporé au bout de deux journées de Premier League. Guère brillants contre Brighton, lesont touché le fond ce samedi. Le pire étant que si le navire a coulé, c'est en grande partie parce qu'il s'est lui-même sabordé. Le désastre a commencé lorsque David De Gea a laissé un tir presque anodin de Josh Dasilva finir au fond de ses filets. Approximatifs dans leurs relances, dégoulinant de fébrilité, les joueurs d'Erik ten Hag ont logiquement été punis par Mathias Jensen, avant que Ben Mee et Bryan Mbeumo n'alourdissent la note. Moins de 35 minutes de jeu et 4-0 pour les. Une banderole demandant le départ de la famille Glazer émergeait alors sans surprise dans le parcage visiteur.

Time to Go. Glazers Out! Brentford away #MUFC | #GlazersOut pic.twitter.com/CPBaVXYUvw

— MUFC Flags & Banners (@mufc_banners) August 13, 2022 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com