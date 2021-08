Manchester United - Cristiano Ronaldo : la flamme est rallumée

Tout s'est enflammé en quelques heures. Alors que ce vendredi matin encore, un transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester City semblait tout proche, la situation a basculé en un claquement de doigt, un accord ayant été trouvé en fin de journée entre la Juventus et Manchester... United. Douze ans après son départ du nord de l'Angleterre pour le Real Madrid, la star portugaise est de retour dans le club qu'il aime tant. Légendaire.

Le tour de force de Manchester United

L'histoire semblait improbable, et pourtant elle est bien réelle. Depuis les rumeurs de départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus il y a plusieurs jours, un seul club semblait en mesure de s'offrir le quintuple Ballon d'Or : Manchester City. Une destination qui gagnait chaque jour en crédibilité, alors que CR7, en quête d'un nouveau point de chute, avait débuté le premier match de la saison en Serie A sur le banc face à l'Udinese dimanche dernier. Ronaldo avec le maillot des? Une vision d'horreur et de dégoût pour l'ensemble des fans de Manchester United, son ancien club, ainsi que pour les romantiques du football déjà lésés par les signatures contrariantes de cet été 2021 (Sergio Ramos et Lionel Messi au Paris Saint-Germain ou encore Pedro de l'AS Rome à la Lazio). Mais la "trahison" de CR7 n'aura finalement pas lieu. Au terme d'une journée rocambolesque, les Red Devils ont finalement grillé la priorité à leurs voisins et rivaux pour accueillir de nouveau Cristiano Ronaldo, douze ans après son départ pour 94 millions d'euros au Real Madrid. De quoi procurer des frissons et un sourire de plaisir, même à 36 balais.L'affaire semblait cependant mal embarquée, la Juventus ayant posé des conditions loin d'être insensées pour libérer CR7 de sa dernière année de contrat avec le club transalpin : un deal autour de 25 millions d'euros qui parait presque rédhibitoire pour un tel joueur. Surtout, après l'échec Harry Kane, désireux de rester du côté de Londres et Tottenham, les dirigeants de Manchester City souhaitaient se racheter et s'acheter une grande star en attaque. Et pourtant, lesont de nouveau failli au profit de leurs voisins Lire la suite de l'article sur SoFoot.com