Manchester United corrige Newcastle, Cristiano Ronaldo signe un doublé pour son retour

Un doublé pour CR7 et un joli succès pour Manchester United contre Newcastle (4-1).

Manchester United 4-1 Newcastle

Le retour du roi.Pour son premier match sous le maillot de Manchester United depuis douze ans, Cristiano Ronaldo n'a pas manqué de se distinguer et de fêter ses retrouvailles avec un Old Trafford en transe, signant un doublé et guidant sa nouvelle équipe vers la victoire contre Newcastle (4-1). Lesont longtemps eu des difficultés à trouver la faille dans une défense adverse regroupée et solide en première période, lestentant surtout d'inquiéter les Mancuniens sur les contres grâce à la vitesse de Saint-Maximin, pas toujours très altruiste. Mais c'est bien Ronaldo qui a surgi à quelques secondes de l'entracte, se retrouvant en position de renard des surfaces sur une frappe de Greenwood mal repoussée par Woodman pour glisser le ballon au fond des filets dans un vacarme plaisantLe temps de retrouver de la voix après avoir entonné le traditionnelde CR7 sur l'ouverture du score, les supporters installés dans les gradins du théâtre des rêves ont vu Newcastle revenir dans la partie sur un contre éclair mené par l'excellent Almiron et conclu par Manquillo. Coup de froid ? Oui, mais pas pour longtemps, Cristiano Ronaldo profitant d'une accélération de Shaw pour signer un doublé entre les guiboles de Woodman. Le 120but du Portugais avec Manchester United, mais pas de triplé, le numéro 7 se décidant à laisser croquer ses coéquipiers dans les dix dernières minutes. À commencer par son compatriote Bruno Fernandes, auteur d'un joli pétard en lucarne, avant que Lingard ne place la cerise sur le gâteau dans le temps additionnel suite à un beau numéro de Pogba. Un samedi après-midi réussi à Manchester, nouveau leader de Premier League Lire la suite de l'article sur SoFoot.com