Manchester United braque de nouveau City !

Grâce à un penalty précoce de Bruno Fernandes et à un second but inscrit en début de deuxième période par Luke Shaw, Manchester United a cassé en deux l'incroyable série de victoires de Manchester City (0-2). Plus de doute : s'il n'est pas toujours dans le style, Solskjaer connaît ses recettes.

Manchester City 0-2 Manchester United

Cogner, puis regarder

Bras en l'air et sourire de gosse, Ole Gunnar Solskjaer saute comme un gamin venant de recevoir son premier Action Man. Le Norvégien est pourtant un homme gâté : déjà vainqueur à l'Etihad Stadium en décembre 2019, puis en janvier 2020, il vient de voir Luke Shaw inscrire le deuxième but d'un drôle de 185derby de Manchester, l'arrière gauche anglais validant ainsi le plan de son entraîneur. Sans en mettre plein la vue, mais en étant clinique et sérieux défensivement, Manchester United a de nouveau braqué son voisin dimanche (0-2) : insuffisant pour coller la pression à sa victime, suffisant pour gratter une victoire de prestige et repasser devant Leicester dans la course à la place de dauphin.Il faut les voir, ces malandrins, dans leur tenue légère, avec leur torse bombé et leur front fier, prêts à mettre des coups de boule et à sortir les couteaux pour déchiqueter les espaces et les espoirs d'un voisin arrivé sans trop la ramener. Il faut les voir, mais Anthony Martial n'est pas le genre de mec à flipper face à des types en short, même s'ils sont membres de la clique la plus enthousiasmante du moment. Manchester City a beau avoir l'une des meilleures défenses du continent et une incroyable série de victoires consécutives toutes compétitions confondues accrochée à la ceinture, Manchester United ne tremble pas et entre dans le match avec des gants de boxe : au bout de trente-quatre secondes de jeu, Anthony Martial s'en Lire la suite de l'article sur SoFoot.com