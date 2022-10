Manchester United arrache le nul sur le gong à Chelsea

Un penalty de Jorginho à la 87e minute, une égalisation de Casemiro dans le temps additionnel : lors du choc de la onzième journée de Premier League, Chelsea et Manchester United n'ont pas réussi à se départager.

Chelsea 1-1 Manchester United

Des locaux pas à l'aise, des visiteurs supérieurs

Sept minutes pour se faire plaisir

Si personne ne peut dire avec certitude que "", tout le monde peut affirmer sans frémir que "". Pour s'en convaincre, il suffisait de poser ses fesses devant le choc de la onzième journée de Premier League ce samedi après-midi. Il n'empêche, ce genre de confrontations peut toujours réserver des surprises et des scénarios dingues en fin de match même s'il ne s'est pas passé grand-chose auparavant. La preuve avec ce match nul, et ces deux réalisations marquées très tardivement : un penalty de Jorginho transformée à l'approche du temps additionnel, suivi d'une égalisation sur le gong signée Casemiro. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer.Sans Ronaldo, exclu du groupe, Manchester démarre assez fort alors qu'il n'est pas favori de la partie : Antony chauffe les gants de Kepa au quart d'heure de jeu, Rashofrd fait de même à deux reprises une grosse quinzaine de minutes plus tard et la frappe d'Eriksen fuit le cadre de peu. Comme celle d'Antony, plutôt en jambes. Pour Chelsea, dominé et peu dangereux, la donne est claire : le système tactique ne correspond pas au contexte, raison pour laquelle Potter modifie très vite son schéma avec l'entrée de Kovačić à la place de Cucurella avant même la pause.Dès lors, la deuxième mi-temps voit les débats se rééquilibrer. Mieux organisés, lespatientent pour se créer une réelle occasion et celle de Chabolah fait passer des frissons dans le dos d'un De Gea qui observe avec soulagement la tête du défenseur passer au-dessus. De… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com