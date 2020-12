Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Manchester City vainqueur contre Fulham par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche après midi Manchester City recevait Fulham à l'Etihad Stadium pour le compte de la onzième journée de Premier League. Les Mancuniens se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Sterling (5') et De Bruyne (26', s.p.) face à une équipe plus faible. En seconde période, les Skyblues ont géré leur avance afin de revenir avec les trois points. Cette victoire leur permet de remonter à la quatrième place du championnat à 3 points de la première place détenue par Tottenham. Leurs adversaires du jour restent cantonnés à la 17ème place du championnat. Les Citizens affronteront l'OM mercredi puis iront à Old Trafford.