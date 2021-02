Manchester City trop costaud pour Gladbach

Au-dessus du Borussia M'Gladbach dans tous les compartiments du jeu, Manchester City a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des champions en l'emportant à Budapest grâce à Bernardo Silva et Gabriel Jesus (0-2). Dix-neuvième victoire consécutive pour les Citizens, qui s'affirment d'ores et déjà comme un candidat de plus en plus crédible à la victoire finale.

Borussia M'Gladbach 0-2 Manchester City

Bernardo Silva casque d'or

15 décembre 2020. Manchester City vient de concéder le nul à domicile contre West Bromwich et n'est même pas présent sur le podium de la Premier League. Deux mois plus tard, le constat est sans appel : les hommes de Pep Guardiola se sont transformés en un rouleau compresseur injouable et viennent de coller dix-neuf fessées consécutives sur tous les tableaux. Ce mercredi, c'est le Borussia M'Gladbach qui est passé à la moulinette, alors que la formation de Marco Rose avait sérieusement secoué le Real Madrid et l'Inter en phase de poules. Incapables de frapper en première mi-temps, les Allemands ont subi le pressing incessant des, lancés à toute vitesse vers le titre en Angleterre. Et qui rêvent plus que jamais de couronnement continental en juin prochain à Istanbul.Alignés sans Kevin de Bruyne, pas encore totalement dans le rythme lors de son retour à Arsenal, lespressent d'entrée très haut pour asphyxier Gladbach. Bensebaini et ses copains ne paniquent pas pour autant et s'efforcent de relancer court, quitte à prendre un maximum de risques. Mais une nouvelle fois, la machine mancunienne est bien en route et prend peu à peu le dessus face à des Allemands qui ne peuvent qu'observer de loin le camp adverse, très vite devenu une sorte de zone inconnue. Raheem Sterling s'occupe d'allumer les premières mèches, mais manque de justesse dans la surface, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com