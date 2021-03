So Foot • 16/03/2021 à 23:00

Manchester City tranquille contre Gladbach

Jamais inquiété par le Borussia Mönchengladbach, ce mardi soir à Budapest, Manchester City n'a eu besoin que de vingt minutes pour plier son adversaire sur le même score qu'à l'aller (2-0) et poinçonner son ticket pour les quarts de finale. Une étape où les hommes de Guardiola seront très attendus après être restés à quai lors des trois dernières saisons.

Manchester City 2-0 Borussia M'Gladbach

De Bruyne et Gündo?an posent le dernier clou

Lundi soir, Lionel Messi et Antoine Griezmann se sont essayés audepuis l'extérieur de la surface face à Huesca. Probablement devant sa télé au moment où les deuxont allumé la mèche, Kevin de Bruyne a donc saisi la première opportunité qui s'est présentée à lui pour les imiter face au Borussia Mönchengladbach, après douze petites minutes seulement. Soit le temps qu'aura duré le semblant de suspense laissé par un match aller maîtrisé par les(2-0 déjà). De retour à la Puskas Arena de Budapest trois semaines plus tard, les ouailles de Pep Guardiola ont cette fois enfoncé les Allemands en à peine vingt minutes grâce au talent du Belge et à une suprématie technique impressionnante. Avant de déjà commencer à réfléchir au meilleur moyen de vaincre leurs démons en quarts de finale.Quelques minutes seulement sont suffisantes pour comprendre que le Borussia M'Gladbach n'a pas les armes pour faire peser la moindre menace sur ce Manchester City-là. Dans un système hybride, où Bernardo Silva, De Bruyne, voire Foden par séquences se partagent le rôle du " faux 9 ", la première cartouche est amorcée par le latéral gauche-milieu relayeur João Cancelo, qui trouve l'Anglais par-dessus la défense, mais Sommer est à la parade (7). Lire la suite de l'article sur SoFoot.com