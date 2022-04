Manchester City retoque l'Atlético

Longtemps cadenassé et stéréotypé, le duel entre Diego Simeone et Pep Guardiola s'est débloqué à vingt minutes du terme grâce à Kevin De Bruyne. City prend le match aller à domicile (1-0) et l'Atleti, qui n'a pas tenté la moindre frappe en 90 minutes, sera bien obligé de se découvrir dans huit jours à Madrid.

Manchester City 1-0 Atlético de Madrid

Foden, une minute pour tout changer

On s'attendait à la caricaturale opposition de style/Pep et elle a bien eu lieu. On a eu droit à soixante-dix minutes de Guardiolisme complètement vain de la part de Manchester City, face à un Atlético droit dans ses bottes, solide sur ses bases et auteur de zéro (!) frappe durant la partie. Au cœur d'un deuxième acte plus emballant, il fallait un éclat, alors Phil Foden et Kevin De Bruyne nous l'ont offert : assez pour emporter la première manche et faire foirer les plans des. Le technicien catalan est peut-être en train de réussir sa revanche sur son homologue argentin.En première, City a tenté de contourner le 5-3-2à double épaisseur latérale, avec des frappes contrées de João Cancelo (8) et Kevin De Bruyne (11), un centre dangereux de Riyad Mahrez (18), un enchaînement raté d'İlkay Gündoğan dans l'axe (22) et un ou deux contacts litigieux - dont la VAR n'a pas donné suite - dans la surface, István Kovács décidant de préserver son sifflet. Pour le reste, Jan Oblak a tout ramassé face à l'absence de présencedans ses six mètres, mais aussi de frappe en direction de ses filets. Même en insistant sur le côté de Nathan Aké en début de partie, l'Atlético n'a lui pas existé dans la moitié adverse, João Félix se retrouvant menotté à chaque balle de contre laissé à sa disposition. Avant et après l'entracte, les hors jeu de deux mètres de Marcos Llorente sifflés à retardement… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com