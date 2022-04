Manchester City-Real Madrid : un duel d'équilibristes

Ce mardi, Manchester City et le Real Madrid s'affrontent en demi-finales aller de la Ligue des champions. Confrontation de prestige, cette rencontre ressemble surtout au duel équilibré par excellence. De quoi donner un peu plus d'importance aux détails.

Manchester City Real Madrid 26/04/2022 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

Le Real Madrid : une question de mental

Il y a des parcours plus faciles que d'autres, demandez au Real Madrid. Tombeur du Paris Saint-Germain en huitièmes et de Chelsea en quarts, lesdoivent maintenant se frotter à Manchester City pour atteindre une dix-septième finale de Ligue des champions. De l'autre côté, lesont dû batailler ferme afin de sortir un Atlético de Madrid aussi solide que teigneux. Ce mardi, à l'Etihad Stadium, ce sont donc deux géants émoussés qui se retrouveront, dans une partie où détails et stratégie feront à coups sûrs la différence.En arrivant en Angleterre, le Real Madrid s'est soulagé d'une belle épine dans le pied. Quasi assurée d'être championne d'Espagne (un résultat nul face à l'Espanyol samedi prochain sacrerait les Madrilènes), la bande à Carlo Ancelotti s'est en effet pleinement focalisée sur son duel mancunien. Une donnée permise, qui plus est, par la semaine entière de repos dont ont pu bénéficier ses joueurs (une première depuis le mois de février), exempts de match ce week-end en raison de la finale de la Coupe du Roi. Physiquement, le contingentse voit ainsi épargné d'éventuels oppositions…