Manchester City ralenti par le West Ham de Jarrod Bowen et Łukasz Fabiański

Un doublé de Jarrod Bowen en première période, un penalty arrêté par Łukasz Fabiański dans les dernières minutes, et le leader Manchester City perd deux points sur la pelouse de West Ham malgré une remontée en deuxième période (2-2). Et ce à l'aube de la dernière journée du championnat, qui pourrait s'annoncer grandiose.

West Ham 2-2 Manchester City

Bowen, marteau-piqueur

C'est un tourbillon émotionnel qui s'est emparé du stade olympique de Londres ce dimanche : la der' - et les larmes - de la légende Mark Noble, le doublé de l'époustouflant Jarrod Bowen face au leader de Premier League, la climatisation en seconde période, la balle de match pour Riyad Mahrez à cinq minutes du terme, Łukasz Fabiański qui offre un point aux siens et une migraine à l'envahisseur bleu ciel. Une semaine après avoir ratatiné Norwich (0-4), West Ham accroche l'ogre City (1-1), lequel compte ce dimanche quatre unités d'avance sur son dauphin Liverpool, qui garde espoir et jouera mardi à Southampton. Avant une J38 épicée.Oleksandr Zinchenko (2) a allumé la première mèche, provoquant une grosse réponse despar Jarrod Bowen (3) et Craig Dawson (4). Après l'hommage du London Olympic Stadium - à la seizième minute - pour Mark Noble (18 ans et 549 matchs avec West Ham et dernière apparition à domicile, avec son entrée pour le dernier quart d'heure), Dawson a dévié un pétard de Rodri (22) et Fernandinho a flirté avec le cadre d'une belle sacoche (23). Pliant sans rompre, West Ham a bombé le torse sans même se livrer, sur un ballon lobé de Pablo Fornals récupéré par Bowen pour éliminer Ederson

An incredible reception for Mark Noble as he comes on for his last-ever West Ham appearance ⚒️ pic.twitter.com/yxdLaqjYQL

