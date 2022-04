Manchester City muselle l'Atlético

Maître des événements dans le premier acte, Manchester City se sera fait peur après la pause au Wanda Metropolitano, mais l'Atlético de Madrid était trop brouillon pour s'offrir le roi d'Angleterre (0-0). Et le futur roi d'Europe ?

Atlético de Madrid 0-0 Manchester City

Le jeu de l'araignée

Plein et bruyant pour l'occasion , le Wanda Metropolitano rêvait du coup double : renverser le grand favori de la Ligue des champions après un non-match , et enfin goûter à la victoire, après deux nuls et deux défaites à domicile dans la reine des compétitions européennes en 2021-2022. Raté. Il faut dire que jouer une mi-temps sur quatre, c'est un peu donner le bâton pour se faire rosser. Non content de retrouver ses meilleurs ennemisau tour suivant, Pep Guardiola dépasse Carlo Ancelotti et José Mourinho, et leur huit derniers carrés de LDC. Et cette fois, il compte enfin aller au bout avec sesDurant la première minute de jeu, l'Atlético passe plus de temps dans le campque sur l'ensemble du match aller. Si cette affirmation est à peine caricaturale, le pressing des Matelassiers a le mérite d'exister. Seulement voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et les Bleus de Manchester séquestrent la sphère, tout en imposant leur rythme. Alors, lorsque le capitaine İlkay Gündoğan enveloppe son ballon (8), avant que John Stones ne domine les airs sans cadrer sa tête (10), il suffit de rabattre les pupilles sur le faciès de João Félix : la soirée est voué à être longue. Pour combler, Felipe et Stefan Savić multiplient les fautes grossières et aiguisent leurs meilleures répliques de. Dans le lot, Phil Foden se prend notamment une vilaine charge dans les cervicales de la part de l'armoire brésilienne (12), et termine avec le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com