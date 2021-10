Manchester City mate Brighton

Sans aucune difficulté et menant 3-0 au bout d'une demi-heure de jeu, Manchester City s'est largement imposé sur la pelouse de Brighton & Hove Albion. Grâce à ce succès, les Sky Blues reviennent à deux points de la tête du championnat.

Brighton & Hove Albion 1-4 Manchester City

Et un, et deux, et 30 minutes...

Il se pourrait que cette saison, la Premier League réserve un combat des plus acharnés et des plus passionnants en haut du classement. Car outre l'état de forme resplendissant de Liverpool et juste après le 7-0 de Chelsea passé à Norwich, Manchester City a impressionné sur le terrain de Brighton & Hove Albion pour le compte de la neuvième journée. Avec, au bout, une victoire écrasante et presque reposante établie en une demi-heure de jeu. Voilà donc lesen position de dauphins, deux points derrière le leader en attendant le match des31minute, au Falmer Stadium. Devant son public, Brighton n'a pas encore cadré un tir... mais vient déjà d'encaisser son troisième but. L'œuvre de Foden, qui profite d'une mauvaise relance de Dunk et du boulot de ses potes (en l'occurrence Silva, Grealish et Jesus) pour plier une rencontre largement déséquilibrée (sauf, pour une fois, au niveau de la possession de balle). Un Foden qui, quelques instants plus tôt, a marqué une première fois malgré Burn pour le break. L'ouverture du score ? Signée Gündoğan avant même le premier quart d'heure (et après une première opportunité de Jesus, sauvée par... Dunk), grâce à un but de renard et une nouvelle bonne inspiration de Silva. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com