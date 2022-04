Manchester City-Liverpool, "le Clásico de la Premier League"

Avant de s'écharper en demi-finales de la Cup à Wembley, Manchester City et Liverpool ont rendez-vous à l'Etihad ce dimanche pour la 31e journée de Premier League. Un choc qui pourrait marquer un tournant dans la course au titre palpitante que mènent les deux clubs, dont les rencontres sont en passe de devenir un classique du football britannique.

Manchester City Liverpool Le 10/04/22 à 17h30 Diffusion sur

Depuis août 2018, Manchester City a disputé 144 matchs de championnat et glané 338 points. Soit une moyenne de 89,2 points par saison. Personne ne rivalise outre-Manche, à une exception près : sur cette même période, Liverpool totalise... 337 unités. Un minuscule point pour séparer les deux monstres, preuve d'une régularité sensationnelle. Un point, c'est également l'écart entre les deux clubs avant leur collision dimanche à l'Etihad. Un choc au sommet, et le nouvel épisode d'une rivalité qui s'impose année après année dans le paysage du football anglais.

Le vrai main event

— Premier League (@premierleague) April 5, 2022etont dû en découdre en finale de la League Cup en 2016 et pour le titre de champion d'Angleterre en 2013-2014, où Liverpool avait trébuché dans la dernière ligne droite (au… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com