Manchester City fait tomber le PSG et prend une option

Etincelants en première période, les Parisiens se sont inexplicablement liquéfiés en seconde et ont offert à Manchester City le soin de prendre une belle option (1-2) avant la manche retour dans une semaine en Angleterre. Contrairement à Barcelone et au Bayern, le PSG a vu ses vieux démons se réveiller au plus mauvais moment.

PSG 1-2 Manchester City

Marquinhos lance Paris

Après le coup de sifflet final de cette manche aller entre son PSG et Manchester City, il ne serait pas étonnant d'apprendre que Mauricio Pochettino a mis plusieurs patates de forain dans son mur en rentrant chez lui. De rage, celle-là même qui habite un coach qui avait compris, qui a vu son plan fonctionner le temps d'une mi-temps, avant de voir celui-ci voler en éclats comme un vulgaire château de cartes. D'abord conquérants, patients et justes dans tous les domaines, ses hommes sont passés à travers après la reprise et se retrouvent donc dos au mur et avec deux buts de retard avant le revanche dans une semaine en Angleterre. Quel gâchis.Lorsqu'il pénètre sur la pelouse irréprochable du Parc des Princes dans un ensemble noir digne d'un joueur d'échecs, Pep Guardiola a le crâne qui brille. Il ne semble pas impressionné par le tifo titanesque du Collectif Ultras Paris qui règne sur les deux virages et la tribune Paris avec pour message : "Une région, une ville tous derrière vous en route pour le triomphe final". L'entame de son équipe, en apparence, est celle qu'il attendait, que tout le monde attendait : Manchester City confisque le ballon, et en face, le PSG patiente. Et pique, dès qu'il le peut, à l'image de deux tirs trop mous de Neymar en guise d'avertissement. Mais rapidement, côté City, il y a un hic : le rythme est lent, la percussion inexistante et même Riyad Mahrez ne donne Lire la suite de l'article sur SoFoot.com