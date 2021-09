Manchester City fait plier Leicester

Longtemps écœuré par un Schmeichel intraitable, Manchester City a fini par faire plier Leicester, grâce à un ballon contré et un poil d'opportunisme de Bernardo Silva. L'essentiel est assuré pour des Citizens dominateurs.

Leicester City 0-1 Manchester City

City aux points

Une domination tout-terrain, une possession de balle outrageuse et l'impression que tôt ou tard, le but doit finir par arriver, grâce au talent ou à de la réussite. À force de la pratiquer, la formule magique de Manchester City n'a plus rien de secret, et pourtant, il reste toujours aussi difficile d'y trouver une antidote. Ce samedi, en tout cas, Leicester a échoué à déjouer les plans des hommes de Pep Guardiola : pourtant tranchants en contre et solides en défense, les, qui auraient pu égaliser en fin de rencontre, ont dû subir la loi des, en s'inclinant sur la plus petite des marges (0-1). C'est que City, dominateur et sûr de son fait, a longtemps échoué sur un Schmeichel des grands jours, avant de s'en remettre à la chance, à un ballon détourné et à un Silva opportuniste. Bref, à pas grand-chose. Suffisant, du moins, pour permettre aux Mancuniens de se rapprocher en tête du classement de leurs compères rouge.Dès l'entame de match, c'est donc Manchester City, bien sûr, qui a pris l'initiative, en installant d'emblée son campement dans la moitié de terrain de Leicester. Et il n'a pas fallu longtemps avant de voir les hommes de Pep Guardiola porter le premier uppercut. Après un joli débordement côté gauche de Bernardo Silva, Gabriel Jesus a en effet fait chauffer les gants de Kasper Schmeichel d'une tête puissante (6). Mais lessont passés maîtres dans l'art de maintenir leur garde, d'encaisser les coups et de les rendre dès que possible. Dans la continuité de la chaude situation des