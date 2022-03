Manchester City fait la sieste contre le Sporting

Pratiquement qualifié après sa démonstration au Portugal, Manchester City a trottiné et fait tourner face au Sporting (0-0). Les choses (très) sérieuses commenceront en quart de finale pour la bande à Pep Guardiola.

Manchester City 0-0 Sporting CP

Footbaballe

Carson, not anarchy

Il fallait un miracle, pour ne pas dire un tremblement de terre footballistique pour voir le Sporting CP renverser Manchester City après s'être fait repeindre la façade au match aller, à Alvalade (0-5) . Sans surprise, le dénouement de la double manche n'a rien eu d'épique. Non, Manchester City s'est offert un entraînement à plus haute intensité et avec spectateurs, dans une ambiance de kermesse. Le Sporting, lui, s'est évertué à garder sa cage inviolée, avec succès. Et à l'image de la caresse de Paulinho sur le cou d'Aymeric Laporte au quart d'heure de jeu, les Lions étaient plus originaires du zoo que de la savane sur 180 minutes.Si Manchester City, d'une logique implacable, investi le camp du Sporting, c'est surtout pour y balader le cuir sous les yeux de Portugais attentistes. Les accélérations et coups de magie tranchants n'existent pas jusqu'à cet enchaînement de Gabriel Jesus, suivi d'un centre que ne peut couper Bernardo Silva (23). Phil Foden, qui n'aura le droit qu'à une mi-temps pour se dégourdir les jambes, se heurte lui aux poings d'un Antonio Adán plus inspiré qu'il y a trois semaines (24). Mais le vrai fait d'armes du portier des Leões intervient en fin de première période, lorsque celui-ci anticipe et attrape en plein vol le piqué de Raheem Sterling (38). Insuffisant pour que le SCP nourrisse des regrets, tant les phases de transitions offensives demeurent des ébauches vides de sens.Une percée de Mahrez, cafouillée et sortie d'un jeu vidéo, débouche sur la seule erreur d'Adán, coupable d'un positionnement lâche devant Gabriel Jesus. Mais la réussite… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com