information fournie par So Foot • 09/02/2022 à 23:00

Manchester City facile, Tottenham battu, Leeds et Villa font le show

Pukki pressé, Coutinho retrouvé, Lloris esseulé et City sans pitié.

Manchester City 2-0 Brentford

Norwich 1-1 Crystal Palace

Dominer n'est pas gagné, sauf si vous comptez dans vos rangs un joueur capable de s'offrir des penaltys venus de nulle part. Tel est le dicton mis en pratique ce soir par Raheem Sterling. Face à une équipe de Brentford faisant bloc face aux champions en titre, peu inspirés, Il a fallu attendre la 40minute de jeu pour voir le feu follet anglais forcer la décision. Très légèrement accroché, Sterling est tombé dans la surface de réparation en tentant de déborder Mads Roerslev Rasmussen. Riyad Mahrez n'a eu aucune difficulté à transformer le penalty. En seconde période, Kevin De Bruyne a profité des espaces laissés par desbien plus hauts sur le terrain pour clore les débats. Le Belge permet à ses coéquipiers de garder leur avance considérable de douze points (avec deux matchs en plus) sur Liverpool.38. C'est le nombre de secondes qu'il a fallu à Teemu Pukki pour trouver le chemin des filets. Impuissant depuis le 30 novembre dernier et une égalisation tardive à Newcastle, l'attaquant finlandais a profité d'une remise…