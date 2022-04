Manchester City face au piège Atlético

Vainqueur de l'Atlético (1-0), en quart aller de la Ligue des champions, Manchester City tentera de confirmer son avantage à Madrid ce mercredi soir. Mais pour les hommes de Pep Guardiola, le mur rojiblanco pourrait s'avérer plus solide que prévu.

Manchester City Atlético Madrid Diffusion sur

Des Colchoneros éveillés

Pour trouver trace d'une prestation "neutre" signée Manchester City, il faut remonter au 14 mars dernier. À cette date, lesconcédaient un nul (0-0) sur la pelouse de Selhurst Park, étouffés par la défense de Crystal Palace. La bande à Kevin De Bruyne ne pouvait alors se targuer que de quatre frappes cadrées, l'un de ses plus faibles totaux de la saison. Un mois plus tard, c'est à domicile que la machine azur s'est enrayée. Lors de la réception de l'Atlético de Madrid et malgré la victoire (1-0) , cette dernière n'aura en effet cadré que deux fois (sur 15 tentatives). Suffisant pour l'emporter, évidemment, mais révélateur d'une difficulté à mettre à mal le bloc monté par Diego Simeone, en relative maîtrise durant plus d'une heure . Et pour cette manche retour, l'Atlético ne dérogera assurément pas à sa règle, jusqu'à faire craquer son adversaire.Le "5-5-0". Ce dispositif symbolique a longtemps fait réagir, au lendemain de la joute… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com