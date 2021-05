Manchester City épuise Crystal Palace et attend le PSG

Largement dominateur et patient, Manchester City a fatigué Crystal Palace pour faire la différence en deuxième mi-temps grâce à des buts de Sergio Agüero et Ferran Torres lors de la 34e journée de Premier League. De quoi se rapprocher encore du titre de champion d'Angleterre avec une équipe remaniée, en préparant parfaitement la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Crystal Palace 0-2 Manchester City

72% de possession, mais pas de tir cadré

Il faudra attendre, pour ne plus l'observer marquer en Premier League. Attendre qu'il s'en aille, attendre qu'il parte faire le bonheur d'un autre club étranger ou attendre qu'il prenne sa retraite. Car tant qu'il foulera les pelouses britanniques, Sergio Agüero continuera de faire trembler des filets. Qu'il soit considéré comme un remplaçant de luxe ou comme un second couteau parmi d'autres, d'ailleurs. La preuve avec ce Crystal Palace-Manchester City comptant pour la 34journée, durant lequel l'Argentin a fait gagner le leader du classement toujours plus proche du titre en trouvant la faille à l'heure de jeu quand tout paraissait bloqué. Mais lorsque Kun est dans les parages, rien n'est jamais vraiment fermé et le Sud-Américain a ouvert la voie au break de Torres. Résultat : lesconfortent leur trône, et peuvent désormais se tourner vers leur demi-finale retour de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en toute quiétude.Toujours aussi amoureux de la possession de balle, Manchester ne laisse le cuir à son adversaire que 28% du temps lors de la première période. Sauf que s'il monopolise la quille, City ne cadre pas une seule de ses six frappes. Les tentatives menaçantes de Torres et Sterling sont en effet contrées, alors que Jesus voit son but être refusé pour un hors-jeu de l'épaule peu avant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com