Manchester City épuise Chelsea

Opposé à Chelsea pour le compte de la 22e journée de Premier League, Manchester City a fait la différence grâce à Kevin De Bruyne à vingt minutes du terme après avoir longtemps dominé. Les locaux, treize points d'avance en tête du championnat sur leur dauphin et adversaire du jour, continuent d'écraser la concurrence suite à cette douzième victoire d'affilée...

Manchester City 1-0 Chelsea

La domination, selon Kepa

Ederson pour sauver, KDB pour…

Douze. Douze victoires consécutives. C'est l'incroyable série sur laquelle surfe Manchester City en championnat, en ce moment. Un enchaînement de bons résultats qui place le champion sortant en très bonne position pour conserver sa couronne, et qui effraient tout le monde en Angleterre. Chelsea, deuxième du classement, ne fait pas exception à la règle : lors de la 22journée de Premier League, lesse sont épuisés à courir derrière la sphère et ont fini par craquer. Une défaite (la première depuis le 4 décembre) logique face à un monstre de maîtrise, qui dispose de la meilleure défense et de la meilleure attaque du pays. Un gouffre de treize points sépare désormais les deux équipes, dont l'une va être bien difficile à déloger de son trône.Un championnat relancé, ou un roi quasiment déjà couronné ? C'est la question auquel ce choc est censé répondre, le leader recevant son dauphin avec pas moins de dix points d'avance. La victoire est donc urgente pour Chelsea, qui peut compter sur la puissance de Lukaku pour débuter la partie. Mais très vite, c'est Manchester City qui se place en position dominante. Avec une première mi-temps assez éclairante, au niveau des statistiques : cinq tirs à rien, six corners à zéro, 63% de possession de balle et zéro carton jaune contre deux. Reste que le score ne se débloque pas malgré une tête dangereuse de Stones, une frappe excentrée de De Bruyne ou encore un face-à-face perdu par Grealish face à Kepa suite à une petite boulette de Kovačić. Car à chaque fois, le gardien - pourtant auteur d'une erreur lors des premières minutes et qui profite de l'absence de Mendy, parti à la Coupe d'Afrique des Nations - répond présent.