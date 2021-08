Manchester City, dream better ?

Doha s'est offert Lionel Messi. Abou Dabi a fait péter sa tirelire dans un relatif anonymat pour Jack Grealish. À Paris, on a saisi l'opportunité d'un mercato un peu dingue, quand à Manchester City, on a préféré aller au bout d'une idée de longue date. Moins clinquant que le " meilleur joueur du monde " pour booster ses réseaux sociaux, certes, mais dans la quête d'une première Ligue des champions et du statut de meilleure équipe du monde, les Citizens ont peut être joué le meilleur coup.

Nasser al-Khelaïfi n'est pas peu fier, Omar Da Fonseca se laisse totalement emporter. Lionel Messi a de son côté le sourire satisfait de celui qui a rapidement retrouvé un job à la hauteur de ses attentes après une non-prolongation de CDD douloureuse. Depuis le week-end dernier, et l'annonce de la séparation entre la Pulga et le FC Barcelone, que l'on pensait liés, le PSG squatte les gros titres et fait le show en conférence de presse. Dans le même temps, Manchester City présentait sa recrue phare de l'été, en attendant peut être la venue d'Harry Kane, dans un calme relatif. Pourtant, Jack Grealish a coûté un bras, à savoir 117 millions d'euros pour devenir le transfert le plus élevé de l'histoire de la Premier League. Un contraste fort entre les deux nouveaux riches de la dernière décennie, qui souligne la différence profonde entre deux projets sportifs : quand le Qatar s'empresse de faire un énième " coup ", les Émirats arabes unis continuent