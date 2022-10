Manchester City dévore Manchester United

Auteurs d'une première mi-temps d'un niveau stratosphérique et portés par leur duo Haaland-Foden qui a encore fait des merveilles, les hommes de Guardiola ont démembré ceux de ten Hag, pas au niveau ce dimanche après-midi (6-3).

Manchester City 6-3 Manchester United

L'évidence Haaland

Ce 188derby de Manchester était un match rempli de curiosités. Premier derby pour Erling Haaland, premier pour Erik ten Hag, aussi. Une fois les amabilités passées, le trac rangé et le ballon revenu au centre des attentions, on a assisté à une leçon de football donnée par lesà destotalement dépassés et pas au niveau d'un tel rendez-vous (6-2), ce dimanche à l'Etihad Stadium. Les deux grands bonhommes de la journée s'appellent Erling Haaland et Phil Foden, auteurs d'un triplé chacun et coupables d'avoir provoqué une débâcle rouge qui restera dans l'histoire de Manchester.On pouvait s'y attendre, la bande à Guardiola met une forte pression dès le début et il faut un miracle à la défense des visiteurs pour ne pas couler une première fois sur une triple occasion. Après une première tête de Haaland, Kevin De Bruyne envoie un missile que David de Gea boxe sur sa ligne et que Bernardo Silva n'arrive pas à bonifier derrière (3). Mais City repart à l'assaut, pose son siège devant la surface adverse et pique une première fois : sur le côté gauche, Silva sert Phil Foden, laissé seul dans la surface, qui crucifie de Gea. United n'existe pas, Antony et Jadon Sancho sont absents des débats, ten Hag est pensif sur la touche. En face, İlkay Gündoğan touche le montant sur coup franc (18) et Foden rate étrangement le cadre (21). Et c'est finalement Haaland, celui qu'on n'avait pas encore trop vu, qui fait le break de la tête.