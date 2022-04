Manchester City devance le Real Madrid dans un match de cinglés

C'était une demi-finale au sommet et ça n'a pas loupé : Manchester City et le Real Madrid se sont castagnés dans un match d'anthologie où les coups de canon n'ont jamais cessé et les bijoux se sont succédés. Vainqueurs 4-3 (avec un nouveau doublé de Karim Benzema), les Citizens auront un tout petit avantage à défendre dans une semaine. On a déjà hâte.

Manchester City 4-3 Real Madrid

City pressé

On s'attendait peut-être à tout, sauf à cela. Ce mardi soir à une marche de la finale de C1, Manchester City et le Real Madrid ont livré une partie sens dessus dessous (4-3). Un combat de boxe, un vrai, où la brillante domination mancunienne n'a pas empêché le Real d'afficher des ressources toujours plus surprenantes, avec un Karim Benzema qui ne semble pas décidé à ôter sa cape de super-héros, des pions admirables, deux équipes qui avaient décidé de faire, des défenses qui ont perdu pied - pour notre plus grand plaisir - et un rythme qui ne semble jamais avoir diminué. On n'a pas fini de parler de cette rencontre, l'une des plus belles demi-finales jamais vues dans cette compétition, qui promet une manche retour bouillonnante.Il n'a fallu qu'un seul pressing, une seule possession et 93 secondes à Manchester City pour péter le verrou d'uneprivée de Casemiro, Riyad Mahrez déposant un bonbon pour la tête de Kevin De Bruyne qui s'était projeté. Neuf minutes plus tard, Phil Foden a étiré le blocet KDB s'est retrouvé au centre : même sur un ballon difficile à exploiter, le goleador du moment Gabriel Jesus a fait flancher David Alaba pour faire le break. Foden a de nouveau mis au supplice la défense madrilène au quart d'heure de jeu et une récupération haute de Luka Modrić a permis à Vinícius Júnior de tenter sa chance (17).