Manchester City désosse le Sporting et roule vers les quarts

Infiniment supérieur au champion du Portugal en titre, Manchester City a dévoré le Sporting dans son antre de l'Estádio José Alvalade (5-0). Le match retour, prévu le 9 mars prochain, est déjà anecdotique : les Skyblues sont quasiment certains de rallier les quarts de finale de la Ligue des champions dans cette configuration. Et ils font peur.

Sporting CP 0-5 Manchester City

Massacre à la tronçonneuse

À en juger les gesticulations et bêlements répétés d'un Pep Guardiola tout feu tout flamme en bord pelouse, on pourrait croire que le club préféré des frères Gallagher a vécu une soirée aigrie et frustrante au Portugal. Que nenni tant, en une petite mi-temps, le leader incontesté de Premier League a chassé les lions du Sporting de la savane de l'Alvalade, pour les réduire au rang de timides chats de gouttière. Une bonne chose de faite, accompagnée d'un message en filigrane : après avoir goûté à la finale la saison passée, Manchester City ne se contentera que du graal suprême.Les premières secondes entraînantes desvont s'évaporer en un battement de cils. Un temps annulé pour un hors jeu sifflé contre Kevin De Bruyne, le premier pion de City est finalement accordé par l'arbitre serbe de la rencontre. Et qui d'autre que l'intenable Riyad Mahrez, mentalement remis de son échec avec les Fennecs à la CAN, pour faire mouche sur la remise du Belge, à l'affût après une première frappe de Phil Foden sur Antonio Adán () ? Sous les yeux d'Islam Slimani, entré en fin de match, la tornade peut sévir. Les décrochages incessants de Foden - habilement positionné en faux neuf - mettent à terre les axiaux du SCP, les appels de Raheem Sterling dans la profondeur pullulent, le chantier de Mahrez est indécent. Alors Bernardo Silva se met à leur niveau et claque une demi-volée en or (). Le public lisboète a déjà compris, et applaudit le geste instinctif de l'ancien Monégasque, pourtant formé chez le rival de Benfica.Pendant parfois de très… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com