Manchester City, comme des bleus

Au coup de sifflet final de ce match aller des demi-finales de la Ligue des champions, les Citizens ont pris une option sur la qualification avant le déplacement à Madrid. Pourtant, certains regards ont dit le contraire tant les hommes de Pep Guardiola ont manqué l'opportunité d'exploser leur compteur de buts par manque de chance, mais surtout manque de lucidité.

26minute de jeu. Bernardo Silva profite d'une passe approximative madrilène dans l'entrejeu pour lancer une contre-attaque. Kevin De Bruyne, Phil Foden et Riyad Mahrez se projettent alors rapidement vers l'avant. C'est ce dernier qui est servi par le feu follet portugais. Dans l'euphorie, sûrement, peut-être en grande confiance après sa passe décisive sur le premier but des, l'Algérien décide de tenter sa chance dans un angle fermé, alors que quelques mètres plus loin, ses deux coéquipiers étaient dans une meilleure situation pour faire la passe de trois. Pep Guardiola bondit de son banc et envoie des poings serrés à destination de Mahrez. Comme pour lui dire : "

La colère de Pep Guardiola après l'occasion manquée de Riyad Mahrez #UCL | #MCIRMA https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/dLeDdnenAE

À ce niveau-là...

— Canal Football Club (@CanalFootClub) April 26, 202276. C'est le nombre d'attaques de Manchester City face au Real Madrid, contre 28 pour les Espagnols. Voilà des chiffres bien plus parlants que les seize tirs à onze de la feuille de match. Dans le football plus que dans d'autres domaines, tout est une question de perception. Ce mardi soir, après le succès logique des, certains vont louer la grande efficacité du Real Madrid dans les derniers gestes. D'autres vont évoquer la résilience et la mentalité des Madrilènes à tenir tête à un favori. Enfin, les approximations défensives seront sûrement au cœur des débats. Mais si chacun peut avoir un avis différent sur ces ficelles, il y a bien un point qui fera l'unanimité : le manque cruel de lucidité des soldats de Pep Guardiola. Parce que oui, cette 26minute est peut-être toujours entre la gorge du tacticien espagnol. Pire encore : deux minutes plus tard,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com