Manchester City-Chelsea : une finale 100% anglaise, c'est tout naze

Pour la deuxième fois en trois ans, deux clubs anglais vont se cogner dessus en finale de la Ligue des champions. C'est en train de doucement confirmer que l'argent qui irrigue la Premier League depuis quelques années a son petit effet, mais c'est surtout en train de tuer un match, la finale de C1, qui devrait être l'événement foot de l'année. Merci messieurs, mais on a regardé votre championnat toute la saison, on aurait bien aimé voir autre chose.

La troisième finale anglo-anglaise depuis 2008

Jürgen Klopp et ses ouailles pouvaient bien exploser de joie sous le ciel de Madrid, il y a tout juste deux ans. Le clin d'œil du destin était beau : un an après être tombé en finale face au Real, à Kiev, lessoulevaient cette fois-ci la coupe aux grandes oreilles dans la capitale espagnole. Oui, mais voilà : loin du prestige et de l'excitation de la finale de l'édition précédente face auxde Zizou, dans un match qui avait offert son lot de dramaturgie et de spectacle, la 6Ligue des champions de Liverpool a été conquise après une finale toute moisie contre Tottenham, quasiment unanimement considérée comme l'une des pires finales de l'histoire de la Champions dans le jeu. Deux ans plus tard, il ne faut absolument pas s'étonner que notre engouement pour la "grande" finale de ce samedi soir entre Chelsea et Manchester City ne surpasse pas celui que l'on a ressenti pour le barrage de Ligue 1 jeudi soir : les Anglais nous ont refait le coup, et nous ont de nouveau imposé une affiche de Premier League pour ce qui devrait être LE match le plus sexy de l'année.À 24 mois d'intervalle, cette répétition du scénario quasiment à l'identique (une équipe ultra dominatrice en Premier League qui en affronte une autre que personne n'attendait vraiment à ce niveau) nous laisse entrevoir un futur peu reluisant pour la plus belle des compétitions de clubs. Depuis 2000, et la première occurrence d'une finale entre deux clubs d'un même championnat (Real-Valence, 3-0), la chose se produit déjà pour la huitième fois. Huit fois en vingt et un ans, soit un peu moins d'une finale sur trois au XXIsiècle. Trois fois entre clubs espagnols (le Real-Valence de 2000, donc et les deux Real-Atlético de 2014 et 2016), une fois entre deux clubs allemands (Bayern-Borussia en 2013), une fois entre deux clubs italiens (Milan-Juventus, en 2003) et donc trois fois entre clubs anglais (United-Chelsea Lire la suite de l'article sur SoFoot.com