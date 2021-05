Manchester City champion 2020-2021, un juste retour à la normale

On se demande souvent quand reviendra la vie d'avant. Au-delà des interrogations sur la vaccination, un indicateur ne ment pas et il annonce un retour prochain à la normale : Manchester City is back. Contraints de se contenter d'une petite Carabao Cup en 2020, les hommes de Pep Guardiola ont retrouvé leur place au sommet de la chaîne alimentaire en mettant la main sur leur troisième titre de champion d'Angleterre en quatre ans. Logique. Et le banquet n'est pas terminé, alors que se profile un dessert au parfum de Ligue des champions.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point

Il n'y aura pas de record de points, puisque City terminera avec un maximum de 89 unités. Il n'y aura pas la même razzia qu'en 2019, quand City avait remporté le championnat, les deux coupes nationales ainsi que le Community Shield, puisque la Cup s'est envolée il y a trois semaines. Mais il y a une certitude : Manchester City demeure l'écurie numéro 1 du football anglais. Sacrés à la suite de la défaite du voisin United, lesont confirmé que la saison passée était une anomalie et qu'ils gardaient la main. Une main de fer, sans aucun doute.Le spectre de la fin de cycle pointait pourtant le bout de son nez, à l'automne. Poussé hors du trône par Liverpool quelques mois plus tôt, Manchester City a démarré sa campagne en mode diesel. Mis KO par Leicester fin septembre (2-5) et Tottenham en novembre (2-0), lesaffichaient le maigre total de douze unités après huit rencontres. Deux mois de chauffe, puis le retour d'un rythme de croisière et d'une mécanique huilée : dix-neuf matchs consécutifs sans défaite, 53 points pris sur 57 possibles, et au passage des gifles distribuées à Chelsea (1-3), Liverpool (1-4) ou Tottenham (3-0). À peine entretenu par la défaite dans le derby début mars, le suspense est désormais définitivement et logiquement éteint.Manchester City domine partout, tant offensivement avec 71 pions et 16 buteurs différents, que défensivement avec 24 buts encaissés et 18. Le recrutement estival a payé. Si Nathan Aké, pas aidé par ses pépins musculaires, joue assez peu, Rúben Dias a réussi à solidifier une défense jusque-là trop friable. Les multiples absences de Sergio Agüero, qui facturait encore 16 buts en 24 matchs