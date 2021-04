Manchester City cabosse Leicester

Ultra-dominateur en première période sur la pelouse du troisième de Premier League, le leader mancunien a finalement fait sauter le verrou après la pause (0-2) grâce notamment à l'ouverture du score de Benjamin Mendy. À trois jours de recevoir Dortmund en C1, City est rôdé.

Leicester City 0-2 Manchester City

Vardy, le crime était presque parfait

Au milieu de cette équipe de gloutons qu'est le City de Guardiola, on en oublierait presque qu'il est là, peut-être enfin prêt à redevenir la petite bombe que l'on a connu. Oui, Benjamin Mendy revient peu à peu à la surface, et ce samedi, c'est lui qui a trouvé la faille sur la pelouse de Leicester, avec un enchaînement dans la surface avant de conclure pied droit (prend ça Ferland). Parfait pour lancer les, repartis de chez le troisième de PL avec un succès net (0-2), le 26sur les 27 dernières parties disputées toutes compétitions confondues. Le leader se balade seul en championnat, et mardi, c'est une bête blessée - le Borussia Dortmund - qui se présente à l'Etihad Stadium.D'entrée, Leicester est proche de la punition sur un mauvais renvoi de Wesley Fofana, mais le pétard de Fernandinho est invalidé à cause d'une position illicite du bientôt regretté Sergio Agüero (5). Pétrifiés, lesposent leur défense à cinq, ne passent pas leur ligne médiane de toute la première demi-heure (et quasiment pas de tout le premier acte) et doivent leur salut à unmalhabile