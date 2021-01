Manchester City broie (et double) Chelsea à Stamford Bridge

Excellent à Stamford Bridge et de retour pour les places d'honneur, Manchester City a explosé un Chelsea apathique grâce notamment à trois buts en première période. Les Blues, désormais détachés en Premier League, se retrouvent huitièmes alors que les Citizens remontent au cinquième rang (quatre points de retard sur Liverpool, avec un match en plus à disputer).

Chelsea 1-3 Manchester City

Une attaque stratosphérique, une défense polémique

Dominés. Explosés. Humiliés. Fracassés. Broyés. Cassés. Ridiculisés. Effacés. Supprimés. Éliminés. Écartelés. Torturés. Sanctionnés. Piétinés. Démolis. Détruits. Punis. Trahis. Chacun, en fonction de sa sensibilité, choisira l'adjectif qui lui conviendra pour qualifier l'état desaprès leur défaite contre les. Mais il devrait, à coup sûr, appartenir à cette liste ou s'en approcher.Car à Stamford Bridge, pour le compte de la dix-septième journée de Premier League, Manchester City s'est littéralement baladé et s'est largement imposé devant un Chelsea pathétique. Au bout d'une grosse-demi-heure, les visiteurs menaient déjà de trois buts et avaient plié un match qui était présenté comme un "choc". Ce qui n'a pas du tout été le cas, puisqu'il n'y a eu aucun débat.Pourtant, Chelsea démarre plutôt bien cette rencontre. En apparence biens en place, les Londoniens se montrent au niveau... pendant quinze minutes, seulement. Après un premier avertissement signé De Bruyne, un Gündo?an servi par Foden se joue en effet de Silva pour ouvrir le score. Trois minutes plus tard, le passeur nommé Foden se transforme en buteur et fait le break en profitant d'une défense adverse assez naïve (de De Bruyne).Supérieur et réaliste, City peut donc désormais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com