Manchester City broie Arsenal

Pathétiques et réduits à dix avant la mi-temps, les joueurs d'Arsenal n'ont pas existé sur la pelouse de Manchester City. Résultat, une manita sans combattre (5-0) et une place de relégable, voire lanterne rouge qui tend les bras aux Gunners après trois journées. Sentiment opposé pour les Skyblues qui enchainent sans forcer un deuxième succès consécutif en Premier League.

Manchester City 5-0 Arsenal

Xhaka, symbole du naufrage d'Arsenal

La large victoire sur la pelouse de West Bromwich Albion en League Cup cette semaine (0-6) aurait pu sonner comme le réveil d'Arsenal, elle n'aura été qu'une toute petite parenthèse enchantée dans un début de saison catastrophique. Perdus au milieu, catastrophiques en défense et sans joueur cadre, lesont pris un véritable bouillon sur la pelouse de l'Etihad Stadium ce samedi après-midi (5-0). Une défaite logique et finalement attendu face aux finalistes de la dernière Ligue des champions qui n'ont pas eu à forcer leur talent pour prendre le dessus sur leurs hôtes. La saison s'annonce très longue pour Arsenal, qui a déjà encaissé neuf buts en trois journées, pour zéro pion marqué.Les Canonniers se montrent pourtant séduisants sur les premières minutes avec un pressing haut, un ballon dans leurs pieds et quelques combinaisons intéressantes. Mais la réalité du moment (deux défaites lors des deux premières journées contre le promu Brentford et le rival Chelsea) rattrapent vite les Londoniens qui craquent comme des poussins sur la première offensive des, conclue par une tête d'?lkay Gündo?an, profitant du mauvais positionnement de Calum Chambers. Une ouverture du score suivie quelques minutes plus tard